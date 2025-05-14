Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, kırmızı halı seremonisiyle başladı.
Giriş: 14 Mayıs 2025 Çarşamba
BELLA HADID
QUENTIN TARANTINO- DANIELLA PICK
EVA LONGORIA, CARLOS SAINZ
EVA LONGORIA
ALESSANDRA AMROSIO
HALLE BERRY
ROBERT DE NIRO
Cannes Film Festivali seremoniyle başladı...
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, kırmızı halı seremonisiyle başladı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.