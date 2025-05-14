Cannes Film Festivali'ne kıyafet yasağı!

Özellikle son yıllarda festivalin önüne geçtiği için Cannes Film Festivali'nde aşırı dekolte kıyafetler yasaklandı.

Giriş: 14 Mayıs 2025 Çarşamba

IRINA SHAYK

HEIDI KLUM

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Cannes Film Festivali'ne kıyafet yasağı!

Özellikle son yıllarda festivalin önüne geçtiği için Cannes Film Festivali'nde aşırı dekolte kıyafetler yasaklandı.

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Cannes Film Festivali'ne kıyafet yasağı!

Özellikle son yıllarda festivalin önüne geçtiği için Cannes Film Festivali'nde aşırı dekolte kıyafetler yasaklandı.
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