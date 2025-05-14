Özellikle son yıllarda festivalin önüne geçtiği için Cannes Film Festivali'nde aşırı dekolte kıyafetler yasaklandı.
Giriş: 14 Mayıs 2025 Çarşamba
IRINA SHAYK
HEIDI KLUM
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Cannes Film Festivali'ne kıyafet yasağı!
Özellikle son yıllarda festivalin önüne geçtiği için Cannes Film Festivali'nde aşırı dekolte kıyafetler yasaklandı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.