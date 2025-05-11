'Çocuklarım her zaman önceliğim'

İş insanı Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, Ht Kulüp'le birlikte Anneler Günü'nü kutladı.

Giriş: 11 Mayıs 2025 Pazar

EMEL AYAYDIN

EMEL-NEJDET,YAĞMUR, DORUK AYAYDIN

EMEL-NEJDET,YAĞMUR AYAYDIN

EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

EMEL-NEJDET,YAĞMUR AYAYDIN

EMEL AYAYDIN

'Çocuklarım her zaman önceliğim'

İş insanı Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, Ht Kulüp'le birlikte Anneler Günü'nü kutladı.

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'Çocuklarım her zaman önceliğim'

İş insanı Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, Ht Kulüp'le birlikte Anneler Günü'nü kutladı.
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