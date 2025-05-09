Cemiyet hayatının ünlü hanımları, bir kozmetik markasının Anneler Günü'ne özel düzenlediği etkinlikte buluştu.
Giriş: 09 Mayıs 2025 Cuma
BERRİN ZORLU
BEGÜM KIROĞLU, RICKY TONER
MAYA BİTARGİL, YVONNE AFRA
MELDA KOSİF
SİBEL KARAKAŞLI
FÜSUN KURAN
GENEL
GENEL
GENEL
Anneler Günü'ne renkli etkinlik...
Cemiyet hayatının ünlü hanımları, bir kozmetik markasının Anneler Günü'ne özel düzenlediği etkinlikte buluştu.
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