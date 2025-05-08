Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyesi Pınar Eczacıbaşı ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Giriş: 08 Mayıs 2025 Perşembe
BÜLENT ECZACIBAŞI
DENİZ ECZACIBAŞI
EMRE ECZACIBAŞI
CEM HAKKO
NÜKHET ECZACIBAŞI
VEDAT ALATON
YASEMİN ALOĞLU
TUĞÇE EYİLİK VARDAR
ZEYNEL ABİDİN ERDEM
ALİCAN ULUSOY
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
PINAR ECZACIBAŞI
İş dünyasının acı kaybı...
Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyesi Pınar Eczacıbaşı ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
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