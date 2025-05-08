Rosella Karabacak, ailesinin nesiller boyu aktardığı Sefarad yemek kültürünü "Beyaz Kiraz Reçeli" adlı kitabında toplayarak özel bir lansmanla tanıttı.
Giriş: 08 Mayıs 2025 Perşembe
ROSELLA KARABACAK
RONİT GÜLCAN
ESRA TÜMEN
ALARA KOÇİBEY
ELİF DÜRÜST
ŞİRİN YALÇIN
ZEYNEP ÜSTÜNEL
MORİS KOHEN, PINAR HACIARİFOĞLU
NİL BENTÜRK UYGUNER
GENEL
“Beyaz Kiraz Reçeli" kitabını tanıttı
Rosella Karabacak, ailesinin nesiller boyu aktardığı Sefarad yemek kültürünü "Beyaz Kiraz Reçeli" adlı kitabında toplayarak özel bir lansmanla tanıttı.
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