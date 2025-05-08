İş insanı Murat Talay'ın eşi Pınar Talay dostlarıyla birlikte Mardin'de eğlenceli bir tatil geçirdi.
Giriş: 08 Mayıs 2025 Perşembe
PINAR TALAY
PINAR TALAY
PINAR TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
Dostlarıyla tatile çıktı
İş insanı Murat Talay'ın eşi Pınar Talay dostlarıyla birlikte Mardin'de eğlenceli bir tatil geçirdi.
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