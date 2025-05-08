Dostlarıyla tatile çıktı

İş insanı Murat Talay'ın eşi Pınar Talay dostlarıyla birlikte Mardin'de eğlenceli bir tatil geçirdi.

Giriş: 08 Mayıs 2025 Perşembe

PINAR TALAY

PINAR TALAY

PINAR TALAY

PINAR-MURAT TALAY

PINAR-MURAT TALAY

PINAR-MURAT TALAY

Dostlarıyla tatile çıktı

İş insanı Murat Talay'ın eşi Pınar Talay dostlarıyla birlikte Mardin'de eğlenceli bir tatil geçirdi.

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