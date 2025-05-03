Genç iş insanı Hakan Sabancı oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile lüks Roma-Paris treninde poz verdi.
Giriş: 03 Mayıs 2025 Cumartesi
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
Romantik tren yolculuğu...
Genç iş insanı Hakan Sabancı oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile lüks Roma-Paris treninde poz verdi.
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