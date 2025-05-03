Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Yasemin Özilhan, eski rol arkadaşları Yağmur Atacan ve Devrim Nas ile yıllar sonra yeniden bir araya geldi.
Giriş: 03 Mayıs 2025 Cumartesi
YAĞMUR ATACAN,YASEMİN ÖZİLHAN, DEVRİM NAS
YASEMİN ÖZİLHAN
YAĞMUR ATACAN,YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN, DEVRİM NAS
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
Yıllar sonra rol arkadaşlarıyla...
Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Yasemin Özilhan, eski rol arkadaşları Yağmur Atacan ve Devrim Nas ile yıllar sonra yeniden bir araya geldi.
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