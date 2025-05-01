Genç iş insanı Hakan Sabancı ile Maldivler'den dönen Hande Erçel, ayrılık iddialarıyla ilgili konuşarak 'İlişkimiz gayet yolunda' dedi.
Giriş: 01 Mayıs 2025 Perşembe
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
'İlişkimiz gayet yolunda'
Genç iş insanı Hakan Sabancı ile Maldivler'den dönen Hande Erçel, ayrılık iddialarıyla ilgili konuşarak 'İlişkimiz gayet yolunda' dedi.
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