Çapa'dan renkli davet...

Şebnem Çapa, gelenekselleşen sezon tanıtım davetini bu yıl da Çukurcuma'daki mağazasında gerçekleştirdi.

Giriş: 30 Nisan 2025 Çarşamba

ŞEBNEM ÇAPA

CEYLAN ÇAPA

BETTINA MACHLER

MARIA ELİYEŞİL

DİLEK TÜRKER

ASLI GÜMÜŞEL

ARZU ATABARUT

ASLI KUSEYRİOĞLU

Çapa'dan renkli davet...

Şebnem Çapa, gelenekselleşen sezon tanıtım davetini bu yıl da Çukurcuma'daki mağazasında gerçekleştirdi.

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