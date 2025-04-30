Şebnem Çapa, gelenekselleşen sezon tanıtım davetini bu yıl da Çukurcuma'daki mağazasında gerçekleştirdi.
Giriş: 30 Nisan 2025 Çarşamba
ŞEBNEM ÇAPA
CEYLAN ÇAPA
BETTINA MACHLER
MARIA ELİYEŞİL
DİLEK TÜRKER
ASLI GÜMÜŞEL
ARZU ATABARUT
ASLI KUSEYRİOĞLU
Çapa'dan renkli davet...
Şebnem Çapa, gelenekselleşen sezon tanıtım davetini bu yıl da Çukurcuma'daki mağazasında gerçekleştirdi.
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