Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, yeniden İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı olarak belirlendi.
Giriş: 29 Nisan 2025 Salı
BÜLENT ECZACIBAŞI, ÖMER KOÇ
BÜLENT ECZACIBAŞI, ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
Ömer Koç yeniden başkan seçildi
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, yeniden İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı olarak belirlendi.
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