Ömer Koç yeniden başkan seçildi

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, yeniden İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı olarak belirlendi.

Giriş: 29 Nisan 2025 Salı

BÜLENT ECZACIBAŞI, ÖMER KOÇ

BÜLENT ECZACIBAŞI, ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

Ömer Koç yeniden başkan seçildi

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, yeniden İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı olarak belirlendi.

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