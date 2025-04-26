Londra'da özel lansman...

Ünlü Türk iş insanları Londra'da lüks butik pastane açarak ünlü isimleri ağırladı.

Giriş: 26 Nisan 2025 Cumartesi

CAN AYAN, TÜRKİYE LONDRA BÜYÜKELÇİSİ OSMAN KORAY ERTAŞ, CENGİZHAN AYAN

LORD DARREN MOTT, CAN AYAN, LORD LIAN MCNICOL

LORD DAVID EVANS

TRINNY WOODALL, LADY HELEN, LADY HELEN TAYLOR, INDIA HICKS

SİNEM AYAN, CENGİZHAN AYAN, INDIA HICKS, CAN AYAN, ANNA GOULANDRIS

ISABEL KNATCHBULL, TIMOTHY KNACHBULL

CAN AYAN, MOURAD MAZOUZ

GENEL

Londra'da özel lansman...

Ünlü Türk iş insanları Londra'da lüks butik pastane açarak ünlü isimleri ağırladı.

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