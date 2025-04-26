Ünlü Türk iş insanları Londra'da lüks butik pastane açarak ünlü isimleri ağırladı.
Giriş: 26 Nisan 2025 Cumartesi
CAN AYAN, TÜRKİYE LONDRA BÜYÜKELÇİSİ OSMAN KORAY ERTAŞ, CENGİZHAN AYAN
LORD DARREN MOTT, CAN AYAN, LORD LIAN MCNICOL
LORD DAVID EVANS
TRINNY WOODALL, LADY HELEN, LADY HELEN TAYLOR, INDIA HICKS
SİNEM AYAN, CENGİZHAN AYAN, INDIA HICKS, CAN AYAN, ANNA GOULANDRIS
ISABEL KNATCHBULL, TIMOTHY KNACHBULL
CAN AYAN, MOURAD MAZOUZ
GENEL
Londra'da özel lansman...
Ünlü Türk iş insanları Londra'da lüks butik pastane açarak ünlü isimleri ağırladı.
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