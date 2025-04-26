Önceki gece Etiler'de objektiflere yansıyan iş insanı Allan Hakko, Selin Yağcıoğlu ile ayrılığını "İhanet söz konusu değil" diyerek açıkladı.
Giriş: 26 Nisan 2025 Cumartesi
ALLAN HAKKO
ALLAN HAKKO
ALLAN HAKKO
ALLAN HAKKO
ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU
ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU
ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU
“İhanet söz konusu değil”
Önceki gece Etiler'de objektiflere yansıyan iş insanı Allan Hakko, Selin Yağcıoğlu ile ayrılığını "İhanet söz konusu değil" diyerek açıkladı.
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