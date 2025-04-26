“İhanet söz konusu değil”

Önceki gece Etiler'de objektiflere yansıyan iş insanı Allan Hakko, Selin Yağcıoğlu ile ayrılığını "İhanet söz konusu değil" diyerek açıkladı.

Giriş: 26 Nisan 2025 Cumartesi

ALLAN HAKKO

ALLAN HAKKO

ALLAN HAKKO

ALLAN HAKKO

ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU

ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU

ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU

“İhanet söz konusu değil”

Önceki gece Etiler'de objektiflere yansıyan iş insanı Allan Hakko, Selin Yağcıoğlu ile ayrılığını "İhanet söz konusu değil" diyerek açıkladı.

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