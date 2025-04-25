Bu yılın başında resmen boşanan şarkıcı Jennifer Lopez ile oyuncu Ben Affleck, evliliklerinde satın aldıkları malikaneyi 68 milyon dolara satamayınca anlaşmazlık içine girdi.
Giriş: 25 Nisan 2025 Cuma
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
GENEL
Ev krizi...
Bu yılın başında resmen boşanan şarkıcı Jennifer Lopez ile oyuncu Ben Affleck, evliliklerinde satın aldıkları malikaneyi 68 milyon dolara satamayınca anlaşmazlık içine girdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.