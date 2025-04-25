Ev krizi...

Bu yılın başında resmen boşanan şarkıcı Jennifer Lopez ile oyuncu Ben Affleck, evliliklerinde satın aldıkları malikaneyi 68 milyon dolara satamayınca anlaşmazlık içine girdi.

Giriş: 25 Nisan 2025 Cuma

JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK

GENEL

Ev krizi...

Bu yılın başında resmen boşanan şarkıcı Jennifer Lopez ile oyuncu Ben Affleck, evliliklerinde satın aldıkları malikaneyi 68 milyon dolara satamayınca anlaşmazlık içine girdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Ümit Boyner
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Derin Mermerci

Osman Boyner hayatını kaybetti

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in babası Osman Boyner, hayatını kaybetti.
TOG'dan alışveriş festivali...

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) geleneksel hale getirdiği TOG Bazar'ı yıl “Bir Günle Bin Hayale Ortak Ol” sloganıyla gerçekleştirdi.

Ev krizi...

Bu yılın başında resmen boşanan şarkıcı Jennifer Lopez ile oyuncu Ben Affleck, evliliklerinde satın aldıkları malikaneyi 68 milyon dolara satamayınca anlaşmazlık içine girdi.
'Seni dünyalar kadar seviyorum'

Merhum iş insanı Mustafa Koç'un küçük kızı Aylin Koç'un doğum gününü annesi Caroline Koç özel bir paylaşımla kutladı.

Boğaz'da kutlama...

Gülşah Alkoçlar, ailesi ve dostlarıyla birlikte boğaz'da yeni yaşını kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.