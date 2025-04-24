Justin Bieber ile evliliğinden bir oğlu olan ünlü model Hailey Bieber, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Giriş: 24 Nisan 2025 Perşembe
HAILEY-JUSTIN BIEBER
HAILEY-JUSTIN BIEBER
HAILEY BIEBER
HAILEY BIEBER
HAILEY BIEBER
HAILEY BIEBER
HAILEY BIEBER
Hailey Bieber hastalığını açıkladı
Justin Bieber ile evliliğinden bir oğlu olan ünlü model Hailey Bieber, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
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