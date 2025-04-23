Ülkenin önemli yelken yarışlarına katılan Vakkorama Sailing Team, Marmaris'te düzenlenen MIYC Kış Trofesi'nin şampiyonu oldu.
Giriş: 23 Nisan 2025 Çarşamba
CEM HAKKO
GENEL
GENEL
GENEL
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
Şampiyon Hakko...
Ülkenin önemli yelken yarışlarına katılan Vakkorama Sailing Team, Marmaris'te düzenlenen MIYC Kış Trofesi'nin şampiyonu oldu.
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