ABD'li ünlü oyuncu George Clooney eşi Amal ile ilişkilerinin başlangıcından itibaren mükemmel bir uyum içinde olduklarını ve evliliklerinde hiç tartışma yaşamadıklarını belirtti.
Giriş: 22 Nisan 2025 Salı
GEORGE-AMAL CLOONEY
GEORGE-AMAL CLOONEY
GEORGE-AMAL CLOONEY
GEORGE-AMAL CLOONEY
GEORGE-AMAL CLOONEY
GEORGE-AMAL CLOONEY
GEORGE-AMAL CLOONEY
GEORGE-AMAL CLOONEY
GEORGE-AMAL CLOONEY
GEORGE-AMAL CLOONEY
GEORGE-AMAL CLOONEY
GEORGE-AMAL CLOONEY
GEORGE-AMAL CLOONEY
George Clooney: Kavga edemiyoruz
ABD'li ünlü oyuncu George Clooney eşi Amal ile ilişkilerinin başlangıcından itibaren mükemmel bir uyum içinde olduklarını ve evliliklerinde hiç tartışma yaşamadıklarını belirtti.
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