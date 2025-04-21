Şebnem-Celal Çapa çifti, dostlarıyla birlikte Mardin'i dolaştı.
Giriş: 21 Nisan 2025 Pazartesi
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
GENEL
GENEL
GENEL
Çapalar Mardin'de...
Şebnem-Celal Çapa çifti, dostlarıyla birlikte Mardin'i dolaştı.
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