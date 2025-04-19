Herdem Çare Derneği üyeleriyle bir arada...

Nadir hastalıklar alanında Türkiye'de önemli çalışmalar yürütmek için yola çıkan Herdem Çare Derneği, olağan genel kurul toplantısında üyelerle bir araya geldi.

Giriş: 19 Nisan 2025 Cumartesi

BERRİN ZORLU

GENEL

GENEL

BERRİN ZORLU, AYŞEGÜL ALTINBAŞ, NUSRET ALTINBAŞ

BERRİN ZORLU, AYŞEGÜL ALTINBAŞ, NUSRET ALTINBAŞ

BERRİN ZORLU, AYŞEGÜL ALTINBAŞ, NUSRET ALTINBAŞ

BERRİN ZORLU, AYŞEGÜL ALTINBAŞ, NUSRET ALTINBAŞ

Herdem Çare Derneği üyeleriyle bir arada...

Nadir hastalıklar alanında Türkiye'de önemli çalışmalar yürütmek için yola çıkan Herdem Çare Derneği, olağan genel kurul toplantısında üyelerle bir araya geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Ümit Boyner
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Derin Mermerci

Kız kıza tatil...

Seyahate çıkmayı çok seven Yasemin Özilhan, kızlarıyla birlikte Uzak Doğu'ya gitti.
Herdem Çare Derneği üyeleriyle bir arada...

Nadir hastalıklar alanında Türkiye’de önemli çalışmalar yürütmek için yola çıkan Herdem Çare Derneği, olağan genel kurul toplantısında üyelerle bir araya geldi.
"İlk dersim"

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Elif Boyner, keçe eğitimi alarak ilk dersinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Haziran'da evleniyorlar...

İş insanı Bertan Frayman’la nikah masasına oturmaya hazırlanan Natalie Garih'in düğün tarihi belli olurken çiftin sinagogda düzenlenen törenle dünyaevine gireceği öğrenildi.
Sabancı Vakfı 50 yaşında...

Sabancı Vakfı, kuruluşunun 50. yılını düzenlenen özel resepsiyonla kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.