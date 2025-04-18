Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Elif Boyner, keçe eğitimi alarak ilk dersinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 18 Nisan 2025 Cuma
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
"İlk dersim"
Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Elif Boyner, keçe eğitimi alarak ilk dersinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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