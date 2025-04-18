İş insanı Bertan Frayman'la nikah masasına oturmaya hazırlanan Natalie Garih'in düğün tarihi belli olurken çiftin sinagogda düzenlenen törenle dünyaevine gireceği öğrenildi.
Giriş: 18 Nisan 2025 Cuma
BERTAN FRAYMAN, NATALİE GARİH
NATALİE GARİH
NATALİE GARİH
DALİA, NATALİE GARİH
NİV,DALİA, NATALİE GARİH
DALİA GARİH
DALİA GARİH
Haziran'da evleniyorlar...
İş insanı Bertan Frayman'la nikah masasına oturmaya hazırlanan Natalie Garih'in düğün tarihi belli olurken çiftin sinagogda düzenlenen törenle dünyaevine gireceği öğrenildi.
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