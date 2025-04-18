Haziran'da evleniyorlar...

İş insanı Bertan Frayman'la nikah masasına oturmaya hazırlanan Natalie Garih'in düğün tarihi belli olurken çiftin sinagogda düzenlenen törenle dünyaevine gireceği öğrenildi.

Giriş: 18 Nisan 2025 Cuma

BERTAN FRAYMAN, NATALİE GARİH

NATALİE GARİH

NATALİE GARİH

DALİA, NATALİE GARİH

NİV,DALİA, NATALİE GARİH

DALİA GARİH

DALİA GARİH

Haziran'da evleniyorlar...

İş insanı Bertan Frayman'la nikah masasına oturmaya hazırlanan Natalie Garih'in düğün tarihi belli olurken çiftin sinagogda düzenlenen törenle dünyaevine gireceği öğrenildi.

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