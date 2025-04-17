Festivalde aşk...

Aşklarını kameralardan uzak yaşamaya çalışan Kylie Jenner ile Timothée Chalamet, Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde romantik halleriyle tüm dikkatleri üzerlerine çektiler.

Giriş: 17 Nisan 2025 Perşembe

KYLIE JENNER, TIMOTHEE CHALAMET

KYLIE JENNER, TIMOTHEE CHALAMET

KYLIE JENNER, TIMOTHEE CHALAMET

KYLIE JENNER, TIMOTHEE CHALAMET

KYLIE JENNER, TIMOTHEE CHALAMET

KYLIE JENNER, TIMOTHEE CHALAMET

KYLIE JENNER

KYLIE JENNER

KYLIE JENNER

KYLIE JENNER

Festivalde aşk...

Aşklarını kameralardan uzak yaşamaya çalışan Kylie Jenner ile Timothée Chalamet, Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde romantik halleriyle tüm dikkatleri üzerlerine çektiler.

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Festivalde aşk...

Aşklarını kameralardan uzak yaşamaya çalışan Kylie Jenner ile Timothée Chalamet, Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde romantik halleriyle tüm dikkatleri üzerlerine çektiler.
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