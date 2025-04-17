Aşklarını kameralardan uzak yaşamaya çalışan Kylie Jenner ile Timothée Chalamet, Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde romantik halleriyle tüm dikkatleri üzerlerine çektiler.
Giriş: 17 Nisan 2025 Perşembe
KYLIE JENNER, TIMOTHEE CHALAMET
KYLIE JENNER, TIMOTHEE CHALAMET
KYLIE JENNER, TIMOTHEE CHALAMET
KYLIE JENNER, TIMOTHEE CHALAMET
KYLIE JENNER, TIMOTHEE CHALAMET
KYLIE JENNER, TIMOTHEE CHALAMET
KYLIE JENNER
KYLIE JENNER
KYLIE JENNER
KYLIE JENNER
Festivalde aşk...
Aşklarını kameralardan uzak yaşamaya çalışan Kylie Jenner ile Timothée Chalamet, Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde romantik halleriyle tüm dikkatleri üzerlerine çektiler.
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