Jennifer Lopez, Türkiye'ye geliyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez,'JLO Live In 2025' dünya turnesi kapsamında temmuz ayında; Antalya ve İstanbul'da hayranlarıyla buluşacağını duyurdu.

Giriş: 09 Nisan 2025 Çarşamba

GENEL

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

Jennifer Lopez, Türkiye'ye geliyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez,'JLO Live In 2025' dünya turnesi kapsamında temmuz ayında; Antalya ve İstanbul'da hayranlarıyla buluşacağını duyurdu.

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