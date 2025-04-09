Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez,'JLO Live In 2025' dünya turnesi kapsamında temmuz ayında; Antalya ve İstanbul'da hayranlarıyla buluşacağını duyurdu.
Giriş: 09 Nisan 2025 Çarşamba
GENEL
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
Jennifer Lopez, Türkiye'ye geliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez,'JLO Live In 2025' dünya turnesi kapsamında temmuz ayında; Antalya ve İstanbul'da hayranlarıyla buluşacağını duyurdu.
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