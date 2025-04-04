Suzan Şen, annesi Benta Şen'i ölüm yıl dönümünde anarak annesine duyduğu özlemi dile getirdi.
Giriş: 04 Nisan 2025 Cuma
BENTA ŞEN
SUZAN, BENTA ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
Şen'in anne özlemi...
Suzan Şen, annesi Benta Şen'i ölüm yıl dönümünde anarak annesine duyduğu özlemi dile getirdi.
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