Şen'in anne özlemi...

Suzan Şen, annesi Benta Şen'i ölüm yıl dönümünde anarak annesine duyduğu özlemi dile getirdi.

Giriş: 04 Nisan 2025 Cuma

BENTA ŞEN

SUZAN, BENTA ŞEN

SUZAN ŞEN

SUZAN ŞEN

SUZAN ŞEN

SUZAN ŞEN

Şen'in anne özlemi...

Suzan Şen, annesi Benta Şen'i ölüm yıl dönümünde anarak annesine duyduğu özlemi dile getirdi.

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Şen'in anne özlemi...

Suzan Şen, annesi Benta Şen'i ölüm yıl dönümünde anarak annesine duyduğu özlemi dile getirdi.
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