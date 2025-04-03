Jennifer Lawrence ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, ikinci çocuğunu kucağına aldı. ABD'li oyuncunun bebeğinin adı, cinsiyeti ve doğum tarihi henüz açıklanmadı.

Giriş: 03 Nisan 2025 Perşembe

JENNIFER LAWRENCE

JENNIFER LAWRENCE

JENNIFER LAWRENCE

JENNIFER LAWRENCE

JENNIFER LAWRENCE

JENNIFER LAWRENCE

JENNIFER LAWRENCE

JENNIFER LAWRENCE-COOKE MARONEY

JENNIFER LAWRENCE-COOKE MARONEY

Jennifer Lawrence ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, ikinci çocuğunu kucağına aldı. ABD'li oyuncunun bebeğinin adı, cinsiyeti ve doğum tarihi henüz açıklanmadı.

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Jennifer Lawrence ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, ikinci çocuğunu kucağına aldı. ABD'li oyuncunun bebeğinin adı, cinsiyeti ve doğum tarihi henüz açıklanmadı.
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