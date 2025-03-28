İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin bazıları bu bayramda İstanbul'da vakit geçirecek
Giriş: 28 Mart 2025 Cuma
SUZAN SABANCI, BAYRAMDA İSTANBUL'DA KALACAK
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
NAZLI ÇARMIKLI, HENÜZ BİR PLAN YAPMADIĞI İÇİN İSTANBUL'DA VAKİT GEÇİRECEK
BEYZA UYANOĞLU OĞLU MURATCAN ASLAN'IN LGS HAZIRLIĞI İÇİN İSTANBUL'DA OLACAK
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
AZER POLAT
AZER POLAT'IN PLANI İSTANBUL'DA VAKİT GEÇİRMEK
Bayramda İstanbul'un tadını çıkaracaklar...
İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin bazıları bu bayramda İstanbul'da vakit geçirecek
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