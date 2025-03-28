Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, albüm kapağının görselini izinsiz kullanmakla suçlanıyor
Giriş: 28 Mart 2025 Cuma
LADY GAGA
LADY GAGA
LADY GAGA
LADY GAGA
LADY GAGA
LADY GAGA
Gaga'ya çalıntı logo suçlaması
Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, albüm kapağının görselini izinsiz kullanmakla suçlanıyor
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