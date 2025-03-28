Aslışah'ın 'Japon' tarzı...

Tatil için Japonya'ya giden Aslışah Alkoçlar Demirağ, çocuklarıyla birlikte kimono giyerek poz verdi.

Giriş: 28 Mart 2025 Cuma

ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR, ADA DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR, CEM DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ

CEM, ADA DEMİRAĞ

CEM, ADA DEMİRAĞ

Aslışah'ın 'Japon' tarzı...

Tatil için Japonya'ya giden Aslışah Alkoçlar Demirağ, çocuklarıyla birlikte kimono giyerek poz verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Ümit Boyner
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Derin Mermerci

Tatil rotaları New York, Miami ve Monako...

Ramazan Bayramı tatili için rotalarını yurtdışına çeviren ünlü isimler; New York, Miami ve Monako'da stres atacaklar.
Bayramda İstanbul'un tadını çıkaracaklar...

İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin bazıları bu bayramda İstanbul'da vakit geçirecek
Gaga'ya çalıntı logo suçlaması

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, albüm kapağının görselini izinsiz kullanmakla suçlanıyor
Bebek'te koyu sohbet

Ronit Gülcan, bir arkadaşıyla İstanbul'un elit semti Bebek'te sohbet ederken objektiflere yansıdı.
Aslışah'ın 'Japon' tarzı...

Tatil için Japonya'ya giden Aslışah Alkoçlar Demirağ, çocuklarıyla birlikte kimono giyerek poz verdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.