İş dünyası Bebek'te stres attı

İş dünyasının tanınmış simalarından Alize Dinçkök, Başar Kozanoğlu çifti ve Malkoç Sualp önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdılar.

Giriş: 25 Mart 2025 Salı

ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU

ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU

ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU

MALKOÇ, AZUR SUALP

MALKOÇ, AZUR SUALP

MALKOÇ, AZUR SUALP

İş dünyası Bebek'te stres attı

İş dünyasının tanınmış simalarından Alize Dinçkök, Başar Kozanoğlu çifti ve Malkoç Sualp önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdılar.

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