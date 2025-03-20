Evlilik hazırlığı yapan ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, nişanlısı Benny Blanco ile düğün hazırlıklarına başladı.
Giriş: 20 Mart 2025 Perşembe
SELENA GOMEZ, BENNY BLANCO
SELENA GOMEZ, BENNY BLANCO
SELENA GOMEZ, BENNY BLANCO
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
Selena Gomez düğün hazırlıklarına başladı
Evlilik hazırlığı yapan ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, nişanlısı Benny Blanco ile düğün hazırlıklarına başladı.
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