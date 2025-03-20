Oyuncu eşi Ceyda Ateş Toplusoy ile Amerika'da yaşayan genç iş insanı Buğra Toplusoy, bir davetle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı evinde ziyaret etme fırsatı yakaladı.
Giriş: 20 Mart 2025 Perşembe
CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY
BUĞRA TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BAŞKANI DONALD TRUMP
Toplusoy çifti Trump'ın evinde...
Oyuncu eşi Ceyda Ateş Toplusoy ile Amerika'da yaşayan genç iş insanı Buğra Toplusoy, bir davetle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı evinde ziyaret etme fırsatı yakaladı.
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