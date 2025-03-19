Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Finlandiya'nın İstanbul Fahri Başkonsolosu Jeff Hakko, Finlandiya Cumhurbaşkanı tarafından "Finlandiya Aslanı Liyakat Nişanı" ile onurlandırıldı.
Giriş: 19 Mart 2025 Çarşamba
JEFF HAKKO, FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİSİ PİRKKO HAMALAİNEN
JEFF HAKKO
JEFF HAKKO, FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİSİ PİRKKO HAMALAİNEN
GENEL
JEFF HAKKO
JEFF HAKKO
JEFF HAKKO
JEFF HAKKO
JEFF HAKKO
JEFF HAKKO
Hakko'ya "Finlandiya Aslanı Liyakat Nişanı"
Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Finlandiya'nın İstanbul Fahri Başkonsolosu Jeff Hakko, Finlandiya Cumhurbaşkanı tarafından "Finlandiya Aslanı Liyakat Nişanı" ile onurlandırıldı.
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