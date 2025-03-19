Hakko'ya "Finlandiya Aslanı Liyakat Nişanı" Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Finlandiya'nın İstanbul Fahri Başkonsolosu Jeff Hakko, Finlandiya Cumhurbaşkanı tarafından "Finlandiya Aslanı Liyakat Nişanı" ile onurlandırıldı.