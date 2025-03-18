Genç iş insanı Hakan Sabancı, oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile birlikte Madrid'de tatil yaptı.
Giriş: 18 Mart 2025 Salı
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
Sabancı'nın Madrid turu...
Genç iş insanı Hakan Sabancı, oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile birlikte Madrid'de tatil yaptı.
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