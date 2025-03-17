Gisele Bünchen, geçen ay dünyaya getirdiği kendisinin üçüncü, sevgilisi Joaquin Valente'den ilk çocuğuyla yürüyüşteyken objektife yansıdı.
Giriş: 17 Mart 2025 Pazartesi
GISELE BUNCHEN
GISELE BUNCHEN
GISELE BUNCHEN
GISELE BUNCHEN
GISELE BUNCHEN
GISELE BUNCHEN
GISELE BUNCHEN
Gisele Bünchen bebeğiyle yürüyüşe çıktı
Gisele Bünchen, geçen ay dünyaya getirdiği kendisinin üçüncü, sevgilisi Joaquin Valente'den ilk çocuğuyla yürüyüşteyken objektife yansıdı.
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