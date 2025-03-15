Ailesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, eşi Kaan Demirağ ve babası Ender Alkoçlar'la birlikte özel helikopterle gökyüzünde Dubui turu attılar.
Giriş: 15 Mart 2025 Cumartesi
ASLIŞAH-KAAN DEMİRAĞ, ENDER ALKOÇLAR
ASLIŞAH-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH DEMİRAĞ
ENDER ALKOÇLAR
ASLIŞAH-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH-KAAN DEMİRAĞ
Gökyüzünde Dubai turu...
Ailesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, eşi Kaan Demirağ ve babası Ender Alkoçlar'la birlikte özel helikopterle gökyüzünde Dubui turu attılar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.