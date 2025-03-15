Gökyüzünde Dubai turu...

Ailesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, eşi Kaan Demirağ ve babası Ender Alkoçlar'la birlikte özel helikopterle gökyüzünde Dubui turu attılar.

Giriş: 15 Mart 2025 Cumartesi

ASLIŞAH-KAAN DEMİRAĞ, ENDER ALKOÇLAR

ASLIŞAH-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH DEMİRAĞ

ENDER ALKOÇLAR

ASLIŞAH-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH-KAAN DEMİRAĞ

Gökyüzünde Dubai turu...

Ailesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, eşi Kaan Demirağ ve babası Ender Alkoçlar'la birlikte özel helikopterle gökyüzünde Dubui turu attılar.

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Gökyüzünde Dubai turu...

Ailesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, eşi Kaan Demirağ ve babası Ender Alkoçlar'la birlikte özel helikopterle gökyüzünde Dubui turu attılar.
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