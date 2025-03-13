Alaton, 'Aptal yerine konmak istemiyorum'

İş insanı Leyla Alaton, uçağa binerken neden business koltuğunda oturmadığı sorusunu yanıtladı. Alaton, "Ekonomi de çok daha iyi hissediyorum" dedi.

Giriş: 13 Mart 2025 Perşembe

LEYLA ALATON, NEDEN BUSİNESS UÇMADIĞINI AÇIKLADI

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

Alaton, 'Aptal yerine konmak istemiyorum'

İş insanı Leyla Alaton, uçağa binerken neden business koltuğunda oturmadığı sorusunu yanıtladı. Alaton, "Ekonomi de çok daha iyi hissediyorum" dedi.

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Alaton, 'Aptal yerine konmak istemiyorum'

İş insanı Leyla Alaton, uçağa binerken neden business koltuğunda oturmadığı sorusunu yanıtladı. Alaton, "Ekonomi de çok daha iyi hissediyorum" dedi.

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