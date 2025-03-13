İş insanı Leyla Alaton, uçağa binerken neden business koltuğunda oturmadığı sorusunu yanıtladı. Alaton, "Ekonomi de çok daha iyi hissediyorum" dedi.
Giriş: 13 Mart 2025 Perşembe
LEYLA ALATON, NEDEN BUSİNESS UÇMADIĞINI AÇIKLADI
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
Alaton, 'Aptal yerine konmak istemiyorum'
İş insanı Leyla Alaton, uçağa binerken neden business koltuğunda oturmadığı sorusunu yanıtladı. Alaton, "Ekonomi de çok daha iyi hissediyorum" dedi.
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