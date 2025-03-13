NECMETTİN-MARİA ELİYEŞİL ÇİFTİ, SUZAN SABANCI'NIN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
RUKEN MIZRAKLI, LEYLA ALATON
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
Sabancı'ya Boğaz'da kutlama...
Suzan Sabancı, 60. doğum gününü özel bir davetle kutladı. Boğaz'da gerçekleşen kutlamaya 400 önemli isim katıldı
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