İki yıl önce ailesiyle birlikte Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Doğan Sabancı'ı ile yollarını ayırdığı ve resmi boşanma sürecini başlattığı öne sürüldü.
Giriş: 12 Mart 2025 Çarşamba
ALİ-VUSLAT DOĞAN SABANCI
ALİ-VUSLAT DOĞAN SABANCI
ALİ-VUSLAT DOĞAN SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
Sabancı çifti boşanıyor
İki yıl önce ailesiyle birlikte Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Doğan Sabancı'ı ile yollarını ayırdığı ve resmi boşanma sürecini başlattığı öne sürüldü.
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