Sabancı çifti boşanıyor

İki yıl önce ailesiyle birlikte Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Doğan Sabancı'ı ile yollarını ayırdığı ve resmi boşanma sürecini başlattığı öne sürüldü.

Giriş: 12 Mart 2025 Çarşamba

ALİ-VUSLAT DOĞAN SABANCI

ALİ-VUSLAT DOĞAN SABANCI

ALİ-VUSLAT DOĞAN SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

Sabancı çifti boşanıyor

İki yıl önce ailesiyle birlikte Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Doğan Sabancı'ı ile yollarını ayırdığı ve resmi boşanma sürecini başlattığı öne sürüldü.

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Sabancı çifti boşanıyor

İki yıl önce ailesiyle birlikte Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Doğan Sabancı’ı ile yollarını ayırdığı ve resmi boşanma sürecini başlattığı öne sürüldü.
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