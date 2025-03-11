Bebek ziyaretçisi...

RONİT GÜLCAN
Ronit Gülcan, Boğaz'ın elit semti Bebek'te objektiflere yansıdı.
Ümit Boyner
Aylin Tahincioğlu
Derin Mermerci
İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri, ‘My Fairy Tale’ isimli grup sergisinde bir araya geldiler.
Joaquim Valente ile aşk yaşamaya başlayan süper model Gisele Bündchen, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten bir ay sonra tatilde görüntülendi.
Ailesiyle Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, oğlu, kızı ve eşi Kaan Demirağ ile birlikte antrenman yaptığı anları "Sportif aile" notuyla paylaştı.
Merhum iş insanı Mustafa V. Koç'un eşi Caroline Koç, Nevbahar Koç'un yeni yaşını paylaşımlarıyla kutladı.
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