İş insanı Ömer Sabancı'nın eşi Arzu Sabancı, Bebek İskelesi'nde tekneye binerken objektiflere yansıdı.
Giriş: 10 Mart 2025 Pazartesi
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
Sabancı'nın tekne turu...
İş insanı Ömer Sabancı'nın eşi Arzu Sabancı, Bebek İskelesi'nde tekneye binerken objektiflere yansıdı.
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