Boğaz'da hafta sonu...

"Kimseye hiçbir şey borçlu değiliz"

Bir süredir ruhsal sorun yaşadığı ve eşiyle aralarının bozuk olduğu söylentileri ortada dolaşan şarkıcı Justin Bieber; "Kanıtlamamız gereken hiçbir şey yok. Hiç kimseye hiçbir şey borçlu değiliz" açıklamasında bulundu.