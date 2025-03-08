Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, takipçilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gençlik yıllarına götürdü.
Giriş: 08 Mart 2025 Cumartesi
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
Alaton, gençlik yıllarını paylaştı
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, takipçilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gençlik yıllarına götürdü.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.