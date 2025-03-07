İş insanı Murat Talay'ın eşi Pınar Talay yeni yaşını arkadaşlarıyla bir arada kutladı.
Giriş: 07 Mart 2025 Cuma
PINAR TALAY
PINAR TALAY
PINAR TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
Yeni yaşına dostlarıyla 'Merhaba' dedi...
İş insanı Murat Talay'ın eşi Pınar Talay yeni yaşını arkadaşlarıyla bir arada kutladı.
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