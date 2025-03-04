Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD'ın en genç üyesi Pelin Akın Özalp, İsviçre'de kayak yaptı.
Giriş: 04 Mart 2025 Salı
PELİN AKIN ÖZALP İSVİÇRE'DE KAYAK YAPTI.
PELİN AKIN ÖZALP
PELİN AKIN-BAVER ÖZALP
PELİN AKIN ÖZALP
PELİN AKIN ÖZALP
PELİN AKIN ÖZALP
PELİN AKIN ÖZALP
İsviçre'de kayak yaptı
Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD'ın en genç üyesi Pelin Akın Özalp, İsviçre'de kayak yaptı.
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