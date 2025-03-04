Kanser tedavisi sonrası kraliyet görevlerine dönen Prenses Kate Middleton, eşi Prens William ile birlikte Galler ziyaretinde mutfağa girip kek yaptı.
Giriş: 04 Mart 2025 Salı
PRENS WILLIAM- PRENSES KATE MIDDLETON
PRENS WILLIAM- PRENSES KATE MIDDLETON
PRENS WILLIAM- PRENSES KATE MIDDLETON
PRENS WILLIAM- PRENSES KATE MIDDLETON
PRENS WILLIAM- PRENSES KATE MIDDLETON
PRENS WILLIAM- PRENSES KATE MIDDLETON
Prens ve prenses mutfağa girdi
Kanser tedavisi sonrası kraliyet görevlerine dönen Prenses Kate Middleton, eşi Prens William ile birlikte Galler ziyaretinde mutfağa girip kek yaptı.
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