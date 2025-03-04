Prens ve prenses mutfağa girdi

Kanser tedavisi sonrası kraliyet görevlerine dönen Prenses Kate Middleton, eşi Prens William ile birlikte Galler ziyaretinde mutfağa girip kek yaptı.

Giriş: 04 Mart 2025 Salı

PRENS WILLIAM- PRENSES KATE MIDDLETON

PRENS WILLIAM- PRENSES KATE MIDDLETON

PRENS WILLIAM- PRENSES KATE MIDDLETON

PRENS WILLIAM- PRENSES KATE MIDDLETON

PRENS WILLIAM- PRENSES KATE MIDDLETON

PRENS WILLIAM- PRENSES KATE MIDDLETON

Prens ve prenses mutfağa girdi

Kanser tedavisi sonrası kraliyet görevlerine dönen Prenses Kate Middleton, eşi Prens William ile birlikte Galler ziyaretinde mutfağa girip kek yaptı.

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Prens ve prenses mutfağa girdi

Kanser tedavisi sonrası kraliyet görevlerine dönen Prenses Kate Middleton, eşi Prens William ile birlikte Galler ziyaretinde mutfağa girip kek yaptı.
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