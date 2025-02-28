Boyner, konuşmacı oldu...

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, özel bir panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Giriş: 28 Şubat 2025 Cuma

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

Boyner, konuşmacı oldu...

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, özel bir panelde konuşmacı olarak yer aldı.

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