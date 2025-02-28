Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, özel bir panelde konuşmacı olarak yer aldı.
Giriş: 28 Şubat 2025 Cuma
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
Boyner, konuşmacı oldu...
Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, özel bir panelde konuşmacı olarak yer aldı.
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