Türk Çağdaş resim sanatının öncü isimlerinden Güngör Taner, ışık ve renk armonisiyle oluşturduğu "NOBLESSE" isimli kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluştu.
Giriş: 28 Şubat 2025 Cuma
ZEYNEP ÖZTÜRK, SANATÇI GÜNGÖR TANER
HASAN KOSİF, DURSUN GÜNDOĞDU, SÜLEYMAN KOSİF
FATİH, LARA, ESRA ÖZTÜRK
ARZU GÜNDOĞDU
VEHBİ-BETÜL ZAFER
HACER-ONUR PALA
OSMAN ALİ, DEFNE GENCAL, ZEYNEP ÖZTÜRK, DERİN, GÜLŞAH GENCAL
Sanat tutkunlarına 'Noblesse' sergisi...
Türk Çağdaş resim sanatının öncü isimlerinden Güngör Taner, ışık ve renk armonisiyle oluşturduğu "NOBLESSE" isimli kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluştu.
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