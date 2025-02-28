Sanat tutkunlarına 'Noblesse' sergisi...

Türk Çağdaş resim sanatının öncü isimlerinden Güngör Taner, ışık ve renk armonisiyle oluşturduğu "NOBLESSE" isimli kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluştu.

Giriş: 28 Şubat 2025 Cuma

ZEYNEP ÖZTÜRK, SANATÇI GÜNGÖR TANER

HASAN KOSİF, DURSUN GÜNDOĞDU, SÜLEYMAN KOSİF

FATİH, LARA, ESRA ÖZTÜRK

ARZU GÜNDOĞDU

VEHBİ-BETÜL ZAFER

HACER-ONUR PALA

OSMAN ALİ, DEFNE GENCAL, ZEYNEP ÖZTÜRK, DERİN, GÜLŞAH GENCAL

Sanat tutkunlarına 'Noblesse' sergisi...

Türk Çağdaş resim sanatının öncü isimlerinden Güngör Taner, ışık ve renk armonisiyle oluşturduğu "NOBLESSE" isimli kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluştu.

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