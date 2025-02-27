Beyhan Benardete hayatını kaybetti

Golf tutkunu iş insanı Beyhan Benardete, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde ölü bulundu.

Giriş: 27 Şubat 2025 Perşembe

BEYHAN BENARDETE

BEYHAN, ADİLCAN BENARDETE

BEYHAN BENARDETE

BEYHAN BENARDETE

BEYHAN BENARDETE

BEYHAN BENARDETE

BEYHAN BENARDETE

BEYHAN BENARDETE

BEYHAN-ADİL BENARDETE

BEYHAN-ADİL BENARDETE

Beyhan Benardete hayatını kaybetti

Golf tutkunu iş insanı Beyhan Benardete, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde ölü bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Ümit Boyner
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Derin Mermerci

Patili canlar için buluştular...

Hayvansever Derin Mermerci, bir grup arkadaşıyla birlikte kurduğu 'Bir Can Bir Candır' derneği için bir araya geldi.
Amerika'da kahkahaya doydular

Buğra-Ceyda Toplusoy çifti stand-up gösterisi için Amerika'ya giden Cem Yılmaz'ı kahkalar eşliğinde seyrettiler.
Beyhan Benardete hayatını kaybetti

Golf tutkunu iş insanı Beyhan Benardete, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde ölü bulundu.
Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi belli oldu

Vehbi Koç Vakfı'nın her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birinde verdiği Vehbi Koç Ödülü'nün bu yılki sahibi Doç. Dr. Kıvanç Birsoy oldu.

Koç Ailesi, Vehbi Koç'u andı...

Koç Ailesi üyeleri, Koç Topluluğu'nun kurucusu Vehbi Koç'u vefatının 29'uncu yıl dönümünde Zincirlikuyu'da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle andı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.