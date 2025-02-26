Koç Ailesi üyeleri, Koç Topluluğu'nun kurucusu Vehbi Koç'u vefatının 29'uncu yıl dönümünde Zincirlikuyu'da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle andı.
Giriş: 26 Şubat 2025 Çarşamba
SEMAHAT ARSEL, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALİ KOÇ VE ÇİĞDEM SİMAVİ VEHBİ KOÇ'U MEZARI BAŞINDA ANDILAR.
VEHBİ, RAHMİ KOÇ
VEHBİ KOÇ
VEHBİ KOÇ
VEHBİ KOÇ
VEHBİ KOÇ
Koç Ailesi, Vehbi Koç'u andı...
Koç Ailesi üyeleri, Koç Topluluğu'nun kurucusu Vehbi Koç'u vefatının 29'uncu yıl dönümünde Zincirlikuyu'da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle andı.
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